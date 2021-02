Van der Breggen begint laatste profseizoen met zege in Omloop Het Nieuwsblad

Regerend wereldkampioene Anna van der Breggen heeft de eerste voorjaarskoers van het wielerseizoen gewonnen. Van der Breggen, begonnen aan haar laatste jaar als profrenster, won voor de tweede keer in haar loopbaan Omloop Het Nieuwsblad.

Op de laatste helling van de wedstrijd, de Bosberg, reed Van der Breggen weg uit de kopgroep om solo over de streep te komen in Ninove. Twintig seconden later eiste de Deense Emma Norsgaard de tweede plaats voor zich op voor Amy Pieters.

Finale barst los voor De Muur

Het peloton was in de 124 kilometer lange koers met zeven hellingen en acht kasseistroken al flink uitgedund toen Demi Vollering op de pedalen ging staan.

Dat deed ze met de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg nog voor de boeg. Annemiek van Vleuten ontbrak bij het losbarsten van de finale voorin de wedstrijd.

Vollering, ploeggenote van Van der Breggen bij SD Worx, werd op De Muur teruggepakt. Op de Bosberg plaatste Van der Breggen haar aanval die door geen andere renster kon worden beantwoord. Ondanks de tegenwind in de slotkilometers bleef Van der Breggen vooruit.

'Of ik niet te vroeg stop?'

Van der Breggen (30) heeft dit seizoen haar zinnen gezet op het prolongeren van de olympische titel, daarna zet ze een punt achter haar carrière. "Of ik niet te vroeg stop? Nee, nee. Ik geniet ervan, ik ben nu gewoon blij dat ik dit dit jaar nog kan doen."