Uitvaart vol militair eerbetoon voor Britse coronaheld Captain Tom

Met veel militair eerbetoon is in het Verenigd Koninkrijk afscheid genomen van Tom Moore. De 100-jarige oorlogsveteraan werd vorig jaar wereldberoemd met zijn benefietactie voor de Britse gezondheidszorg in coronatijd. Begin deze maand overleed hij.

Door rondjes te lopen door zijn achtertuin haalde Moore vorig jaar 33 miljoen pond op, waarna de toen 99-jarige Engelsman werd geridderd door koningin Elizabeth. Sindsdien droeg hij de titel 'Sir'. Premier Johnson omschreef hem als "een held in de puurste zin van het woord".

Het virus waartegen Moore streed, werd hem uiteindelijk fataal. Op 2 februari overleed hij in het ziekenhuis, enkele dagen nadat hij positief was getest op het coronavirus. Moore was nog niet gevaccineerd, omdat hij vanwege een behandeling voor een longontsteking nog niet ingeënt kon worden.

Salvo's, Union Jack en The Last Post

Moore diende in de Tweede Wereldoorlog als Britse militair in India, Myanmar en Nederlands-Indië. Die oorlogshandelingen leverden hem de rang van kapitein (captain) op.

Vandaag werd 'Captain Tom' aan het einde van de ochtend naar het crematorium in zijn laatste woonplaats Bedford gebracht. Daar werden drie salvo's afgevuurd door een militaire erewacht. Op zijn grafkist lagen zijn onderscheidingen en de Union Jack, de Britse vlag. Ook vloog een C-47 Dakota-vliegtuig over de afscheidsceremonie.

De afscheidsdienst stond bol van muzikaal eerbetoon. Onder anderen Michael Bublé droeg digitaal een lied voor. Ook werd de aan Moore gewijde versie van de Gerry & The Pacemakers-klassieker You'll Never Walk Alone gedraaid. Een trompettist sloot de dienst af met het militaire signaal The Last Post.