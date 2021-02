Italiaan Ballerini wint overtuigend sprint Omloop Het Nieuwsblad

Vorig jaar was Jasper Stuyven de sterkste: in de slotfase verschalkte hij toen zijn overgebleven mede-aanvallers Yves Lampaert en Søren Kragh Andersen.

De 26-jarige renners van Deceuninck-Quick Step won na 200 kilometer in de straten van Ninove de sprint van een grote groep. Op afstand finishte de Brit Jake Stewart (Groupama) als tweede. De Belg Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) kwam als derde over de streep.

De koers door Vlaanderen werd op 32 kilometer van de streep echt opengebroken door Julian Alaphilippe. Hij liet toen op de Berendries de kopgroep achter en ging solo op jacht naar de overwinning. De wereldkampioen hield het een tijdje vol, maar veel voorsprong kreeg hij niet.

Op 19 kilometer van de finish in Geraardsbergen kwam de achtervolgende groep terug. Ook het peloton sloot aan, waardoor er vooraan een grote groep overbleef.

Beslissing in de sprint

Gianni Moscon deed nog een poging een massasprint te voorkomen door op de Kapelmuur weg te rijden. De Italiaan sloeg een gat, maar achter hem werd hard doorgereden. Ook de laatste beklimming, de Bosberg, kon geen verschil maken. Een sprint moest de beslissing gaan brengen.

De rappe Alexander Kristoff had in de slotfase pech. Hij reed lek en kon de zege vergeten. Vooraan deed Deceuninck - Quick Step het voorbeeldig. Alaphilippe werkte hard mee in de finale. Ballerini maakte het ploegenspel voortreffelijk af. Niemand kon in de sprint aan hem tippen.