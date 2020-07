Waarom de machtige City Group neerstrijkt aan de Nederlands-Belgische grens

Lommel SK moet na overname City Football Group een talentenfabriek worden - NOS

Tot voor kort speelde SK Lommel, een club op slechts drie kilometer van de Nederlandse grens bij Eindhoven, in de kelder van het tweede Belgische profniveau. Tot in mei iets gebeurde wat niemand zag aankomen. Ineens was daar de City Football Group, het moederbedrijf achter Manchester City, New York City FC, Melbourne City en clubs uit China, India, Japan en Uruguay. Binnen een paar dagen werd de armlastige streekclub het nieuwste filiaal van een internationaal voetbalimperium. Sinds de overname van 99 procent van de aandelen kan het niet op in Lommel. Drie ton aan schulden werd afbetaald en voor komend jaar staat de City Group garant voor een budget van 1,7 miljoen euro.

Direct werd met de geldbuidel gerammeld voor een Bulgaars talent, gevolgd door het aantrekken van Stijn Wuytens, die als basisspeler van AZ verleid kon worden met een vijfjarig contract. Deze week deed Lommel van zich spreken door Peter van der Veen (bondscoach van Oranje Onder-17) te presenteren als assistent-trainer. Waarom moest uitgerekend provincieclub Lommel onderdeel worden van de uitgekiende handelsstrategie van de City Football Group? Voor het Soeverein Stadion staat Harm van Veldhoven. Sinds vorig jaar is de tot Belg genaturaliseerde Nederlander terug op het vertrouwde nest. In een ver verleden speelde hij in het groen-wit van Lommel en was aanvoerder van de club. Later werd hij er trainer. Nu is hij, na avonturen bij onder andere Roda JC en Delhi Dynamos FC, algemeen directeur bij de Belgische grensclub. "Je ziet heel duidelijk dat er nog veel werk is", zegt Van Veldhoven als hij naar het stadion kijkt. "Misschien is het goed dat de City Group dit allemaal nog niet live gezien heeft."

Het Soeverein Stadion van Lommel SK - NOS

"Ik begrijp dat veel mensen misschien argwanend zijn naar wat het hier allemaal gaat worden", zegt Van Veldhoven, die wat betreft overnames in het voetbal het klappen van de zweep kent. Vorig jaar nam hij als directeur van Roda JC nog ontslag, omdat de komst van een nieuwe investeerder (de Mexicaan Mauricio Garcia de la Vega) voor hem tot een onwerkbare situatie leidde. Dit is andere koek. "Ik zie een combinatie tussen deze regio en de City Group wel zitten." "Dit is een mooie omgeving met veel mogelijkheden om de accommodatie flink uit te breiden. Dit is een club waar iets gecreëerd kan worden. Waar we vanuit het verleden al open staan voor de jeugdopleiding". Niet voor niets, zo stelt de directeur, waren er naast City nog zes andere partijen geïnteresseerd in een overname. Win-win, zo typeert Van Veldhoven de deal met de City Group. Reden voor kleingeestigheid is er volgens hem niet, juist nu draait het om 'breed denken', het grote plaatje. Ideaal daarbij is de ligging van Lommel, niet ver van de luchthavens van Eindhoven, Brussel en Düsseldorf.

Van Veldhoven: 'Je moet mee met de tijd, de wereld staat niet stil' - NOS

Op de expansiedrift van de City Football Group (CFG), opgericht in 2012, staat geen maat. Met een megabegroting behoort het concern tot de elite van het topvoetbal. Inmiddels staan er honderden professionele voetballers en jeugdspelers onder contract. De City Group wil Lommel op lange termijn uitbouwen tot een kweekvijver voor talentvolle voetballers. Daar horen mooiere trainingsfaciliteiten, een opgeknapt stadion, nieuwe grasmatten en betere trainers bij.

Volgens Ferran Soriano, oud-bestuurder van FC Barcelona en architect achter het City-imperium, gaat globaal denken hand in hand met een stabiele lokale basis. Een motto dat direct terug te zien is in het transferbeleid van Lommel afgelopen weken. Stijn Wuytens (30), opgegroeid in een dorpje naast Lommel, werd niet voor niets weggeplukt bij AZ. Hij moet als ervaren rot leiding geven aan een team met hoofdzakelijk jonge, Nederlandstalige talenten, aangevuld met de grotere internationale talenten uit het City netwerk. Ook Peter van der Veen, bondscoach van Oranje Onder-17 én kenner van de grootste talenten van Nederland, werd deze week gepresenteerd bij de club.

"Vanuit de hele wereld wil de City Group jonge jongens hierheen laten komen, laten doorgroeien en begeleid laten worden om een goede voetballer te kunnen worden voor het hoogste niveau. Het is namelijk zeer moeilijk in te schatten of spelers van 17, 18 jaar naar Manchester City kunnen. Wel kan je tussenstappen nemen, zoals hier, waardoor je de groei van die jongens makkelijker kunt inschatten." "Dat schept een verwachtingspatroon", geeft Van Veldhoven toe. "Sommige mensen vragen al: ga je volgend jaar voor de titel? En verloochen je nu niet je eigenheid? Terechte vragen. Maar nu na twee maanden zie ik een hele positieve ontwikkeling. Dat gaat weliswaar samen met een komen en gaan van mensen, maar de hoofddoelstelling is om te verbeteren als club."

Wuytens over 'project' Lommel: 'Er staan hier mooie dingen te gebeuren' - NOS

Met routinier Wuytens en trainer Van der Veen heeft Lommel twee nieuwe aanwinsten met Nederlandse signatuur. Als het aan Van Veldhoven ligt, is (naast de komst van internationale toptalenten) de volgende stap het aantrekken van talentvolle Nederlandse voetballers. Komende jaren wil hij zich nadrukkelijker gaan richten op scouting in de Belgisch-Nederlandse grensstreek, daarmee vissend in dezelfde vijver als clubs als Willem II, NAC en PSV. Moeten deze clubs zich zorgen gaan maken? "Over een jaar of vier, vijf hoop ik dat zij dat doen", lacht Van Veldhoven. "Maar daar zijn we nog ver van af. Laten we eerst even naar onszelf kijken en zien of we dit (de samenwerking met City, red.) als een goed huwelijk kunnen laten slagen."