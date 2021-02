Manchester City zet imposante zegereeks voort met overwinning op West Ham

Manchester City heeft de imposante zegereeks zaterdagmiddag voortgezet met een kleine overwinning op West Ham United: 2-1. Het was de veertiende zege op rij in de Premier League en de twintigste op rij in alle competities voor City. De Engelse koploper heeft nu dertien punten meer dan achtervolger Manchester United, dat wel een duel minder speelde. United speelt zondag de topper uit bij Chelsea.

Agüreo

Manchester City begon met spits Sergio Agüero voor het eerst in maanden in de basis. De Argentijn keerde onlangs terug van lang blessureleed. West Ham bleek echter een taaie tegenstander. De nummer vier van de ranglijst speelde een prima eerste helft, maar zag City wel op voorsprong komen. Verdediger Ruben Dias rondde na een halfuur een prachtige actie van de Belg Kevin de Bruyne koppend af: 1-0.

West Ham verstopte zich niet en kwam op slag van rust langszij. Michail Antonio schoot raak, nadat hij eerder al een kans op de gelijkmaker had laten liggen.

Verdediger

In de tweede helft nam Manchester City het heft weer volledig in handen. Een rush van De Bruyne, in de Premier League al goed voor elf assists dit seizoen, leverde geen resultaat op omdat Agüero niet attent was voor het doel. De Argentijn mocht na een uur de bank opzoeken.

Met Gabriel Jesus bracht trainer Pep Guardiola meer aanvalskracht binnen de lijnen. Er was echter opnieuw een verdediger voor nodig om de tweede bres te slaan in de West Ham-defensie. John Stones schoot na 68 minuten hard binnen: 2-1.