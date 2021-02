4993 nieuwe besmettingen, stijging zet onverminderd door

Experts denken dat dit verband houdt met de besmettelijkere Britse variant, die een steeds groter deel uitmaakt van het totaal aantal besmettingen. Het is afwachten wat het effect wordt van de versoepelingen in onder meer het onderwijs en bij de contactberoepen die komende week ingaan.

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4993 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat is in lijn met het beeld van de afgelopen week, waarin het aantal percentage positieve tests met 23 procent steeg ten opzichte van de zeven dagen daarvoor.

In de ziekenhuizen blijft de bezetting al langere tijd hangen op een niveau van 1800 à 1900 bedden. Vanmorgen lagen er 1809 mensen met corona in het ziekenhuis, terwijl dat er een dag eerder 1864 waren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Het aantal patiënten op de intensive care nam af van 525 naar 518.

Het goede nieuws is dat het aantal overledenen sinds kort weer daalt, na een periode waarin de sterfte licht toenam. Deze keer werden bij het RIVM 41 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er 65. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 49 doden per dag; duidelijk minder dan de 59 doden per dag de week daarvoor.