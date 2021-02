In gesprek met Thierry Baudet

Saai is het nooit, als het over Forum voor Democratie gaat. De partij kwam met donderend geraas het politieke bestel binnen, behaalde een historische overwinning bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019, maar nadien gebeurde er van alles, met net zoveel donderend geraas. In onze serie interviews met de 13 belangrijkste lijsttrekkers kijken we hoe de partij ervoor staat, ruim twee weken voor de verkiezingen. Te gast vanavond: Thierry Baudet.