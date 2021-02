Vrouwen Amsterdam en Den Bosch winnen eenvoudig, HDM haakt af

De drie koplopers in de vrouwen hoofdklasse hebben zaterdagmiddag geen fout gemaakt. Den Bosch won overtuigend: HGC werd met een 6-0 nederlaag teruggestuurd naar Wassenaar. De vrouwen van Amsterdam hadden in de 'Strijd van het Amsterdamse Bos' weinig problemen met de buren van Hurley. De thuisploeg won in eigen huis met 5-0.

Amsterdam is in de hockeycompetitie de meeste scorende thuisploeg. Die lijn werd tegen Hurley doorgezet. De Amsterdamse koploper heeft veel scorend vermogen in de ploeg. De vijf doelpunten tegen Hurley werden gemaakt door vijf verschillende speelsters: Felice Albers, Michelle Fillet, Eva de Goede, Fay van der Elst en Maria Verschoor.