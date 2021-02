Hockeyers Bloemendaal zetten zegereeks door tegen Rotterdam, koplopers bij vrouwen winnen ook

Bloemendaal heeft voor de zestiende keer op rij een duel in de Tulp Hoofdklasse weten te winnen. De koploper was met 2-1 te sterk voor Rotterdam, dat tot voor de wedstrijd nog tweede stond op de ranglijst.

De overwinning kwam niet eenvoudig tot stand. De eerste grote kans was weliswaar voor Bloemendaal, maar Roel Bovendeert wist de bal er niet in te krijgen. Vervolgens was Rotterdam de bovenliggende partij. Tegen het einde van de eerste helft wist de thuisploeg dat om te zetten in een voorsprong. Jeroen Hertzberger maakte zijn 274ste doelpunt in de hoofdklasse en heeft er nog twee nodig om de top drie van de topscorerslijst in de hoofdklasse binnen te dringen.

Hertzberger kreeg na rust dé kans om ook zijn 275ste doelpunt te maken, maar zijn strafbal werd gekeerd. Arthur van Doren wist aan de andere kant een strafbal wel te benutten, wat de ploegen in evenwicht bracht. Vlak voor tijd was het Bovendeert die zijn ploeg naar de overwinning tipte. Rotterdam moet door het verlies genoegen nemen met de vierde plek op de ranglijst.