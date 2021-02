Pogacar wint Ronde van de Emiraten, Ewan wint laatste massasprint

Tadej Pogacar heeft de Ronde van de Emiraten op zijn naam geschreven. Na zeven ritten was de Sloveense renner 35 seconden sneller dan de Brit Adam Yates, die in de slotetappe nog onderuit ging.

De laatste etappe van de UAE Tour was een vlakke rit over 147 kilometer, die eindigde in Abu Dhabi. De rit draaide uit op een massasprint, waarin Caleb Ewan de snelste bleek. De sprinter wist Sam Bennett, die al twee ritten won, net voor te blijven.

De 23-jarige David Dekker maakte in de ronde met succes zijn profdebuut. De zoon van oud-wielrenner Erik Dekker werd twee keer tweede en wint de groene puntentrui. In de slotrit speelde hij in de sprint een bijrol.