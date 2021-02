Boadu ontmoet clubicoon AZ: 'Kees Kist heeft me de waarheid verteld'

Myron Boadu trekt zich niets aan van wat mensen over hem zeggen. Maar bij wijze van hoge uitzondering liet de spits van AZ zich verleiden tot een ontmoeting met Kees Kist, topscorer aller tijden van de Alkmaarders.

"Hij heeft me de waarheid verteld", zegt Boadu, die flink met zijn vorm worstelde in de eerste seizoenshelft. "Hij had wat notities gemaakt van wat ik nog beter kon doen. Dat waren niet veel dingen. Het koppen hebben we besproken, wat agressiever zijn."

Het gaat al iets beter met Boadu. Na de winterstop verdubbelde de 20-jarige international zijn productie, onder meer met twee goals in De Kuip tegen Feyenoord. Dat is ook de tegenstander van zondag, in de strijd om plek twee in de eredivisie.

'Weet wat ik kan'

"Ik ben voor mijn gevoel nooit weggeweest", zegt Boadu, die inmiddels acht competitiedoelpunten achter zijn naam heeft staan. "Ik heb vertrouwen in mezelf. Ik weet wat ik kan. En dat ik goals kan maken."