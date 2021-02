Joods restaurant in Amsterdam opnieuw beklad

De ramen van joods restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in Amsterdam zijn afgelopen nacht opnieuw beklad. Onbekenden schreven racistische leuzen op de ruiten.

De politie heeft sporenonderzoek gedaan, maar heeft nog geen idee wie de dader is. De bekladding is inmiddels weggepoetst, meldt AT5.

Het is de achtste keer in ruim drie jaar dat het restaurant doelwit is van antisemitisme.

Jodenhaat

"Stuitend: voor de zoveelste keer is het Joodse restaurant HaCarmel doelwit van een aanval", reageert het Centrum Informatie- en Documentatie Israël (CIDI). "Horecaondernemers hebben het al zwaar, en dan komt er voor dit restaurant ook nog eens Jodenhaat bij. Antisemitisme moet harder worden aangepakt."

Vorig jaar augustus werd de toen 46-jarige Hassan N. door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk, wegens het plaatsen van een nepbom bij HaCarmel.

Vorig jaar mei werd bij het restaurant een ruit ingeslagen en probeerde iemand de Israëlische vlag in brand te steken. Dat bleek een Syriër te zijn die in 2017 de ruiten ook al had vernield. Naar aanleiding van die incidenten bracht minister Grapperhaus (Justitie) een bezoek aan het restaurant om de eigenaren een hart onder de riem te steken,

Bij het restaurant zijn naar aanleiding van de eerdere incidenten aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn er camera's geplaatst, meldt NH Nieuws. Het is onbekend of die vannacht iets hebben vastgelegd.