Wachttijd voor coronavaccin verschilt sterk per GGD

In elf GGD-regio's zijn vanaf eind volgende week weer prikafspraken te maken. Voor zes GGD's geldt dat vanaf 8 maart weer afspraken gemaakt kunnen worden. Vier GGD's zitten ook daarna nog helemaal vol. In IJsselland, Zaanstreek/Waterland, Gooi- en Vechtstreek en Gelderland-Zuid is pas vanaf 22 maart weer plek.

De GGD kan nog niet verklaren hoe het kan dat in sommige regio's de wachttijd veel langer is dan in andere regio's. Mogelijk is de opkomst in sommige regio's hoger dan het gemiddelde van 85 procent waar de GGD van uit gaat.

De beschikbare vaccins worden nu middels een verdeelsleutel eerlijk over de 25 GGD-regio's verdeeld. De verdeling is gebaseerd op het aantal 80-plussers dat in een bepaalde regio woont.

Bij de verdeelsleutel wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid voor mensen om een priklocatie naar keuze kiezen, dat mag ook buiten de eigen regio zijn. Bovendien wordt de verdeling niet gecorrigeerd als blijkt dat de opkomst ergens hoger of lager is.

GGD GHOR zei eerder deze week al tegen de NOS dat de verdeelsleutel niet wordt aangepast. Het herverdelen van vaccins naar drukke regio's is volgens de organisatie nog niet mogelijk.