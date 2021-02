PvdA doet aangifte na cyberaanvallen: 'We laten ons niet de mond snoeren'

De PvdA heeft aangifte gedaan vanwege aanhoudende cyberaanvallen op de website van de partij. Als gevolg van de aanvallen konden Nederlanders in het buitenland de website niet meer bezoeken.

Ook de site van Europarlementariër Kati Piri, werd meerdere keren platgelegd. De voormalig Turkije-rapporteur heeft kritische rapporten geschreven over het land. Ze staat op de PvdA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op de vijfde plaats.

Volgens een woordvoerder werden de aanvallen aangekondigd via een Turks Twitter-account. De partij vermoedt daarom dat er Turkse hackers achter de aanvallen zitten.

'Laten ons de mond niet snoeren'

"Dat wij in verkiezingstijd vermoedelijk de dupe zijn van inmenging van Turkse hackers is zorgelijk en bijzonder vervelend", zegt de PvdA. "Maar geen aanval laat de PvdA minder luid opkomen voor mensen die zich in Turkije inzetten voor de democratie, rechtsstaat en mensenrechten. We laten laten ons de mond niet snoeren."

Beide websites waren het doelwit van een DDoS-aanval. Bij zo'n aanval wordt een site bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, waardoor de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is.

De partij heeft de beveiliging rond de website aangescherpt. "We hadden de beveiliging al op orde, maar tegen zo'n grote aanval kun je niet veel doen. Maar dat lukt ons nu aardig, de website draait."

Buitenlandse inmening

Demissionair minister Kajsa Ollongren zegt tegen De Telegraaf dat het Nationaal Cyber Security Centrum klaarstaat om de PvdA te helpen. "Het is heel belangrijk dat alle politieke partijen hun normale dingen kunnen doen in de campagne en dat er geen verstoringen plaatsvinden, ook niet via de digitale route", zegt de minister van Binnenlandse Zaken.

"Ik ben steeds alert geweest op de mogelijkheid van buitenlandse inmenging. Dit is een manier waarop dat kan gebeuren. Daar moeten we hard tegen optreden."