Konterman wordt tussenpaus bij PEC Zwolle in afwachting van Langeler

Bert Konterman is voor de rest van het seizoen hoofdtrainer bij PEC Zwolle. De club heeft voor volgend seizoen al een akkoord met Art Langeler, maar zocht een trainer voor de tussenliggende periode. Vrijdagavond, tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Heerenveen (4-1), zat Lee-Roy Echteld op de bank als eindverantwoordelijke. Hij gaat de rest van het seizoen én volgend seizoen verder als assistent-trainer.

De Overijsselse club ontsloeg begin vorige week John Stegeman.

PEC Zwolle vroeg deze week Alfons Groenendijk als hoofdtrainer voor de rest van het seizoen, maar hij bedankte voor de eer.

John Stegeman toonde zich in een interview met de NOS teleurgesteld over de gang van zaken in Zwolle.