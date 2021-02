Ferrari maakt zich weer op voor jaar ploeteren in middenmoot: 'Past niet bij ons'

Carlos Sainz - Ferrari

Geen enkele grand prix-zege, een beschamende zesde plaats in het kampioenschap voor Formule 1-constructeurs en de laagste topsnelheid van het veld. Voor Ferrari was 2020 een seizoen om direct te vergeten. In 2021 moet het beter, maar spierballentaal blijft achterwege bij de teampresentatie. "Het gat naar Mercedes was vorig jaar enorm en het is onmogelijk om die kloof in een paar wintermaanden te dichten", licht teambaas Mattia Binotto toe. "Zeker nu de auto's door de uitgestelde reglementswijziging bijna hetzelfde zijn als vorig jaar." 'Wij willen excellentie uitstralen' Natuurlijk gaat de legendarische renstal niet bij voorbaat zeggen dat er weer een verloren seizoen op komst is, maar tussen de regels door werd op de presentatie in Maranello duidelijk dat Ferrari zich alweer heeft verzoend met een bijrol. Binotto weet wat er van hem verwacht wordt. "Nog een dramatisch en teleurstellend seizoen kan en mag niet. Dat past niet bij ons grote merk. Wij willen excellentie uitstralen en toonaangevend zijn."

Charles Leclerc had het niet makkelijk in de FerrariCharles Leclerc had het niet makkelijk in de Ferrari - AFP

Op weg naar die "excellente prestaties" zullen zijn werknemers en de hongerige tifosi vooral geduldig moeten zijn. "Het pad naar de top is nog steil en lang", benadrukt Binotto. "Auto's die sterk waren in 2020 zijn ook sterk in 2021. Ons wacht dus weer een moeilijk jaar. We moeten gemotiveerd blijven, ook als het tegenzit."

Quote Tot de eerste race in Bahrein tasten we in het duister. Mattia Binotto

Binotto doet een moedige poging, maar zijn peptalk is weinig overtuigend. "Ik weet zeker dat we er beter voor staan dan vorig jaar. De auto heeft meer vermogen en meer grip. Qua topsnelheid gaan we er flink op vooruit." "Het oogt veelbelovend, maar we weten niet wat de rest van het veld doet. Tot de eerste race in Bahrein tasten we in het duister. Over een maand weten we meer."

Aftrap van Formule 1-seizoen Het Formule 1-seizoen begint traditioneel met de presentatie van alle bolides. Onder meer McLaren, Alpha Tauri en Red Bull Racing hebben de nieuwe auto onthuld. Over twee weken krijgen de coureurs en de teams in Bahrein drie testdagen om de auto in de vingers te krijgen. Op 28 maart is eveneens in Bahrein de eerste race van het seizoen.

Dat 2021 voor Ferrari een tussenjaar is op weg naar de ingrijpende reglementswijziging van de koningsklasse wordt duidelijk als de teambaas toegeeft dat hij diverse grand prixs zal laten schieten. "In 2022 gaat alles op de schop. Nieuwe regels, nieuwe auto's. Een metamorfose die gepaard gaat met enorme uitdagingen en investeringen." "Daarom zal mijn focus in de loop van dit jaar verschuiven. Het is cruciaal dat we er in 2022 staan." De afwezigheid van Binotto moet in zijn ogen niet worden overschat. "Geen probleem. Er werken hier veel capabele mensen. Het team is niet van mijn aanwezigheid afhankelijk."

Quote Ik hoor nu bij een magisch merk en ben uithangbord van een legendarische familie. Carlos Sainz

Ferrari onthult de nieuwe bolide pas in maart, maar de grootste verandering zit in een van de cockpits. Letterlijk: Sebastian Vettel moest na zes jaar bij Ferrari vertrekken. De viervoudig wereldkampioen slaagde er niet in Ferrari aan een kampioenschap te helpen. Vettels vervanger is een oude bekende van Max Verstappen: Carlos Sainz. Zoon van de gelijknamige rallylegende.

2015: Max Verstappen en Carlos Sainz in dienst van Toro Rosso in hun debuutjaar in de Formule 1 - AFP

Sainz junior debuteerde in 2015 samen met Verstappen in de Formule 1 bij Toro Rosso. Waar Verstappen altijd Red Bull trouw bleef, maakte de Spanjaard een zwerftocht langs Renault en McLaren om in 2021 bij zijn droommerk te landen: Ferrari. Dat hij bij de Scuderia instapt op een historisch dieptepunt, deert Sainz niet. "Er komen betere tijden en het is een eer hen daarbij te helpen. Ik denk dat ik hier op het goede moment ben gekomen. Ferrari gaat weer winnen en binnen vijf jaar wil ik wereldkampioen zijn."

Carlos Sainz, sinds dit jaar Ferrari-coureur - Ferrari

"Een Ferrari-contract tekenen is iets heel groots", vertelt Sainz. "Dit is niet zomaar een team. Ik hoor nu bij een historisch, magisch merk en ben uithangbord van een legendarische familie. Het is een droom die mijn leven volledig verandert. De dag dat ik hier mijn handtekening zette, een rode overall aantrok en in een auto stapte zal ik nooit vergeten."

Laatste individuele wereldtitel? 2007 Charles Leclerc (23) en Sainz (26) zijn het jongste Ferrari-duo sinds 1968. De renstal is na jarenlange dominantie door Red Bull Racing en Mercedes hongerig. Kimi Räikkönen was in 2007 de laatste Ferrari-wereldkampioen. En in 2008 sleepte de Fin met zijn Braziliaanse teamgenoot Felipe Massa de constructeurstitel binnen, maar sindsdien staat het team droog.

Eén ding heeft Sainz al in zijn oren geknoopt. Ferrari is heilig en coureurs racen in dienst van het grote doel. "Ik moet nauw met mijn teamgenoot Charles Leclerc samenwerken. We kunnen het goed met elkaar vinden. Ik heb sowieso nooit problemen gehad met mijn teamgenoten. Ook niet met Max Verstappen", zegt Sainz. "Ik verwacht dus geen gedoe." Teambaas Binotto schetst het grote plaatje: "Het team is belangrijker dan de rijders. Dat weten ze. Aan het eind van de rit draait het om de optelsom, niet om individuele resultaten."

