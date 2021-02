Deze mensen voelen zich niet gehoord door de politiek

De politiek wordt in Den Haag gemaakt, maar de gevolgen zie je in het land. Daarom trekken we in de weken voor de Tweede Kamerverkiezingen door Nederland om met mensen over politieke thema's te praten.

- Agent Tijs merkt niets van de politieke beloftes, want zijn er wel extra agenten op straat?

- Veehoudster Alien durft zichzelf geen boerin meer te noemen, want "dat is bijna een scheldwoord".

- In Zaandam staan wekelijks 300 mensen in de rij voor een voedselpakket.

- Zorgmedewerkster Maaike heeft nauwelijks tijd voor een praatje met haar cliënten.

- En de zwarte activiste Aissa hoopt op meer diversiteit in de samenleving.

Op het Binnenhof wordt het beleid bepaald. Ook voor deze mensen. Hoe worden de keuzes uit Den Haag in de praktijk ervaren? En wat verwachten Nederlanders straks van het nieuwe kabinet?

De kloof blijkt groot ziet verslaggever Jan Eikelboom: