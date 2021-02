Britse beer brult niet meer in Omloop: Stannard overwon alles, maar niet reuma

Op 40 kilometer van de finish wreef Patrick Lefevere zich al in de handen. Dat zijn QuickStep-ploeg het klassieke voorjaar domineerde was hij gewend. Maar zo dominant als deze dag in de Vlaamse Ardennen had ook hij zelden gezien.

"Het ondenkbare gebeurt hier", stamelt de commentator. Duizenden wielerkoersen had Maarten Ducrot van dichtbij gezien, vanuit het peloton zelf en in het commentaarhokje. Maar zo'n stunt als in De Omloop het Nieuwsblad van 2015 had hij nog nooit gezien.

Drie tegen een, dat kon niet misgaan. Maar het ging wel mis. "We waren bezig een showtje op te voeren", zei Terpstra achteraf. "Ik denk dat we nu wel uitgelachen zullen worden."

Ze moesten alleen nog even afrekenen met Ian Stannard, de Britse hardrijder die een jaar eerder gestunt had door Greg Van Avermaet in de sprint te kloppen. Maar dat was in barbaarse omstandigheden. Vandaag scheen een waterig zonnetje boven Vlaanderen.

De kenmerkende brede glimlach is er nog altijd, merken we als we met hem videobellen. Ook al is de aanleiding verre van vrolijk.

Sinds november is Stannard profrenner af. "Uit bloedtesten bleek dat ik reumatoïde artritis heb. Een progressieve auto-immuunziekte waardoor mijn gewrichten gaan ontsteken. Mijn lichaam is zichzelf aan het vernietigen, zeg maar."

Het is even wennen. Tien jaar lang was hij de smaakmaker van het openingsweekend van het Vlaamse wielervoorjaar. Hoe slechter de omstandigheden, hoe beter de beresterke Brit. Maar dit jaar zit hij thuis, in Manchester.

"De klachten begonnen in de Vuelta van 2019. Mijn polsen waren zo opgezwollen en pijnlijk, dat ik niet eens mijn stuur kon vasthouden. De pijn in mijn enkels was het ergste, alsof ze bij elke omwenteling in brand stonden. Op pijnstillers heb ik die ronde uitgereden. Na de Vuelta zou het met wat rust wel goedkomen. Dat dacht ik."

Stannard schudt lachend zijn hoofd. "Ik koers al sinds mijn dertiende samen met Geraint. Op 20 kilometer voor de wielerbaan in Roubaix kwamen we met zijn tweeën voorop. We reden een paar uur voor de profs uit en de route was al bezaaid met supporters. Het was geweldig."

Samen met Geraint Thomas won hij als lid van de achtervolgingsploeg ooit goud bij de Europese titelstrijd voor beloften. Thomas zou later twee keer olympisch goud winnen en drie keer wereldkampioen worden in die discipline. Op de weg waren de twee meer aan elkaar gewaagd. Zoals in 2006, in de junioreneditie van Parijs-Roubaix.

Toen British Cycling in 2010 Team Sky in het leven riep, behoorden Thomas en Stannard tot de eerste lichting. De entree van de ambitieuze en peperdure ploeg in het peloton mag je gerust stormachtig noemen.

Omloop Het Nieuwsblad werd meteen een prooi voor de van Rabobank overgenomen Juan-Antonio Flecha. Stannard keek die dag zijn ogen uit. Daarna ging hij ook van start in Kuurne-Brussel-Kuurne. "Mijn enige opdracht was: Enjoy and go for it."

Bij de start in Kuurne was het nog droog en een graad of tien. Maar al snel brak de hel los boven Vlaanderen. Een onophoudelijk regengordijn werd uitgestort over de renners, waarvan de meeste gewoon in korte broek en korte mouwen waren gestart. "Uiteindelijk zouden er maar 26 renners finishen", weet Stannard nog.

"Ik was de hele dag in de aanval geweest en mocht in een kopgroep van drie sprinten om de zege. Maar toen het zover was, kon ik geen trap meer doen."

Stannard werd derde achter de Nederlanders Bobbie Traksel en Rick Flens. "Ik stond doorweekt te klappertanden op het podium. Mijn ploegleider Servais Knaven vroeg me later of ik misschien uitgedroogd was. Vond hij grappig."