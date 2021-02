De strijd die woedt om de Noordpool

Het is een Russisch commercieel schip in februari gelukt om door een doorgaans onbegaanbaar deel van de Noordelijke IJszee te varen. Uniek. Normaal is dat rond deze tijd niet te doen vanwege het ijs. Doordat de ijslaag dit jaar dunner was, konden Russische ijsbrekers er eenvoudiger doorbeuken.

Het ijs in het Noordpoolgebied wordt door de opwarming van de aarde dunner en dunner. En door die ecologische ramp, komen ook economische kansen bloot te liggen. Grondstoffen in de bodem van het Noordpoolgebied lonken.

In onderstaande video legt NOS op 3 de strijd om de Noordpool aan je uit: