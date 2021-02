Wekdienst 27/2: Een jaar corona in Nederland • Start wielerseizoen met Omloop het Nieuwsblad

Het weer: eerst kans op mist. Later op steeds meer plaatsen zon, weinig wind en het wordt 10 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is een jaar geleden dat het coronavirus voor het eerst werd aangetroffen in Nederland. Dat werd live bekendgemaakt in de uitzending van het NOS-programma Het Coronavirus: Feiten en fabels, toen het inmiddels beroemde 'briefje van Bruins' de studio in werd gebracht.

Honderden sportscholen voeren acties. De ondernemers willen dat hun panden weer open mogen. De bedoeling is dat het kleinschalige en ludieke acties worden, waarbij buiten gesport wordt.

De Belgische wielerkoers Omloop Het Nieuwsblad wordt verreden. De wielerklassieker is vanaf 14.00 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en via de NOS-app. Met eerst de mannenkoers, en vervolgens de vrouwenkoers.

Wat heb je gemist?

Saudi-Arabië verwerpt het rapport van de VS over de moord op journalist Jamal Khashoggi. In het rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten staat dat de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman achter de moord op de dissident zit.

Bin Salman zou de moord hebben goedgekeurd en waarschijnlijk ook de opdracht ertoe hebben gegeven, concludeert het rapport. Saudi-Arabië noemt dit foutief en onacceptabel. Er zou te weinig bewijs in het rapport staan om dit hard te maken, zeggen Saudische media.