Horeca-acties in Breda, Zwolle • Uitvaart 'Captain Tom' begonnen

Het Huis van Afgevaardigden in de VS heeft goedkeuring gegeven aan het coronasteunplan van 1900 miljard dollar van de Amerikaanse president Biden. In het Huis hebben de Democraten van Biden de meerderheid. Uiteindelijk kreeg het plan 219 stemmen voor en 212 stemmen tegen in de Amerikaanse evenknie van de Tweede Kamer.

Het plan gaat nu naar de Senaat - de Eerste Kamer in de VS - waar de Democraten op papier een zetel meer bezitten dan de Republikeinen dankzij de beslissende stem van vicepresident Harris. Maar dat betekent niet dat het plan rimpelloos door de Senaat zal komen, verwachten politiek experts in de VS.

De Republikeinen vinden het plan te duur en het is volgens hen vooral opgezet om de Democratische achterban tevreden te stellen. Voor de Democraten is een federale verhoging van het minimumloon een van de belangrijkste aspecten in het plan, maar een onafhankelijke senator zei daar al niets in te zien. In de steunvoorstellen zijn daarnaast onder meer belastingverlichtingen, extra steun voor werklozen en een eenmalige uitkering van 1400 dollar voor mensen tot een bepaald inkomen opgenomen. Ook gaat er met het plan extra geld naar het vaccinatieprogramma,