Discussie over Rijneveld om vertalen Gorman: te veel identiteitsdenken of verkeerde keuze?

Dat er discussie is ontstaan over de huidskleur van Rijneveld, vinden anderen juist onzin. Op Twitter is er ook veel steun voor Rijneveld te vinden: veel gebruikers vinden de dichter een geschikte kandidaat omdat Rijneveld recent de prestigieuze International Booker Prize won.

Veel critici vinden de keuze voor Rijneveld bovendien vreemd, omdat de auteur afgelopen vorig jaar in een interview zei niet goed in Engels te zijn: "Mijn Engels is heel slecht".

"Als Gorman bijvoorbeeld een dystopische roman had geschreven, was het heel anders geweest. Maar het gedicht van Gorman gaat er juist over dat een zwarte vrouw eindelijk ruimte mag innemen in het witte systeem."

Op sociale media ontstond naar aanleiding van de keuze voor Rijneveld discussie: is het gepast als een witte auteur het werk van een zwarte schrijver vertaalt? Juist vanwege de thematiek van Gormans werk, wringt de schoen bij de keuze voor Rijneveld, die zelf wit is, zegt bijvoorbeeld Zaïre Krieger, zelf een spoken-wordkunstenaar.

Eerder deze week maakte uitgeverij Meulenhoff, die de rechten van het gedicht van Gorman had verworven, bekend Rijneveld te hebben gevraagd voor de vertaling. Het gedicht, dat de 22-jarige voordroeg bij de inauguratie van president Biden, gaat over hoop en de toekomst van Amerika, maar ook Gormans identiteit als zwarte jonge vrouw is een belangrijk thema.

Dichter Marieke Lucas Rijneveld zal het veelbesproken inauguratiegedicht van de Amerikaanse Amanda Gorman toch niet vertalen. In een verklaring liet Rijneveld gisteren weten geschrokken te zijn van de ophef over de vertaling. Waar ging die over?

'Als vertaler moet je in de tekst kruipen'

Hoogleraar moderne Nederlandse Letterkunde Thomas Vaessens ziet dat ook. "De uitgeverij heeft z'n best gedaan iemand te vinden die gevoelig is voor identiteitskwesties en de gevoeligheden van minderheidsgroepen", stelt Vaessens.

Hij ziet in de keuze voor Rijneveld juist een ander probleem: Rijneveld is auteur en dichter, maar geen vertaler. En dat is wezenlijk iets anders, betoogt Vaessens. "Een vertaler moet de betekenis van de oorspronkelijke tekst omzetten", legt hij uit. "Je kunt nog zo'n goede schrijver zijn, maar je moet bij het vertalen in de tekst kruipen om te beseffen welke betekenissen er allemaal zijn. Dat is een vak apart".

Uit al die interpretaties moet een vertaler uiteindelijk kiezen. Vaessens: "Het is dan te simpel om te zeggen dat de vertaler dezelfde identiteit moet hebben als de dichter, dat doet geen recht aan de ingewikkeldheid van het vertalen van poëzie."

'Biden koos bewust voor een zwarte, jonge vrouw'

Ook Krieger had de keuze voor een vertaler logischer gevonden. Maar ze had ook graag een zwarte spoken-wordkunstenaar de klus zien krijgen. Volgens Krieger doet de huidskleur van de vertaler er namelijk wel degelijk toe; de keuze voor Gorman bij de inauguratie had ook alles met identiteit te maken, legt ze uit. "Hij had iedereen kunnen kiezen, maar Biden koos er bewust voor een zwarte jonge vrouw op dat podium te zetten en een gedicht voor te dragen over Amerika."