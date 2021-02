Lady Gaga krijgt geroofde bulldogs terug, schutter nog voortvluchtig

De twee gestolen honden van de Amerikaanse popster Lady Gaga zijn teruggebracht. De politie van Los Angeles meldt dat een vrouw de Franse bulldogs heeft afgeleverd bij een politiebureau.

Koji en Gustav, zoals de huisdieren heten, werden twee dagen geleden door gewapende mannen meegenomen tijdens het uitlaten. Een medewerker van de uitlaatservice werd na een worsteling door een van de mannen in zijn borst geschoten. Hij ligt in het ziekenhuis, de politie verwacht dat hij het zal overleven.

Voor zover bekend zijn de twee daders nog voortvluchtig. De vrouw die de honden heeft teruggebracht, lijkt volgens de politie niets met de gewapende overval te maken hebben gehad. Onduidelijk is nog hoe de bulldogs in haar bezit zijn gekomen.

500.000 dollar

De vinder kan een beloning van een half miljoen dollar verwachten. De zangeres had dat bedrag uitgeloofd voor de veilige terugkeer van Koji en Gustav. "Als je ze gekocht of gevonden hebt zonder het te weten, is de beloning hetzelfde", ze de popster op sociale media: