Saudi-Arabië verwerpt Khashoggi-rapport, VN-rapporteur roept VS op tot actie

"Foutief en onacceptabel", met die bewoording verwerpen de autoriteiten van Saudi-Arabië het Amerikaanse rapport over de moord op journalist Khashoggi. "Dit kleine rapport bewijst vooral dat er geen hard bewijs is tegen kroonprins Mohammed Bin Salman", reageert een pro-Saudische commentator.

Inlichtingendiensten van de VS hebben geconcludeerd dat de kroonprins toestemming moet hebben gegeven voor de operatie waarbij de dissident werd vermoord. Dat baseren ze onder meer op de betrokkenheid van een topadviseur en andere naasten van Bin Salman bij de moord. Daarbij heeft de kroonprins absolute controle over de veiligheidsdiensten en heeft hij vaker dissidenten het zwijgen op laten leggen, staat in het rapport.

'Geen smoking gun'

Maar, concluderen Saudische koningshuisgezinde commentatoren: "Er is geen smoking gun." Lokale kranten hebben niet over het onderzoeksrapport geschreven. Vlak na de publicatie van het document vandaag ging in Saudi-Arabië de hashtag 'Wij zijn allemaal Mohammed Bin Salman' rond.

VN-mensenrechtenrapporteur Agnes Callamard roept de VS op sancties in te stellen tegen Bin Salman, zoals Washington dat inmiddels heeft gedaan tegen tientallen andere Saudiërs.

"Ik doe een beroep op de VS en de internationale gemeenschap om stappen te zetten tegen de voortdurende misdaad tegen Khashoggi en zijn geliefden", zegt Mallard. "Om ervoor te zorgen dat alle daders verantwoordelijk worden gesteld en om toekomstige moorden op journalisten te voorkomen."

'Neprechtszaken'

Saudi-Arabië houdt vol dat de daders van de moord op Khashoggi al zijn gestraft. Een groep mannen zou volledig op eigen houtje de journalist hebben omgebracht, is de officiële lezing. Doodstraffen voor de schuldig bevonden mannen werden vorig jaar uiteindelijk omgezet in celstraffen oplopend tot twintig jaar.

"De internationale gemeenschap moet niet toestaan dat het medeplichtig blijft aan neprechtszaken", refereerde de VN-rapporteur aan deze processen.

De kans dat de VS alsnog strafmaatregelen invoert tegen de kroonprins is volgens analisten erg klein. Daarvoor is Saudi-Arabië een te belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten, zowel op het gebied van de handel in olie en wapens als in de strijd tegen de invloed van regionale grootmacht Iran.