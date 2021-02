Formule E-coureur De Vries wint in Saudi-Arabië eerste race van het seizoen

Nyck de Vries heeft in Saudi-Arabië de eerste race van het nieuwe seizoen gewonnen in de Formule E, de klasse van elektrische auto's. De 26-jarige Mercedes-coureur vertrok op het circuit van Diriyah van poleposition en bleef de hele race op kop.

Het is de eerste zege in de Formule E voor De Vries. In 2019 stapte hij als kampioen van de Formule 2 over naar de Formule E. In zijn eerste seizoen werd hij elfde.

Robin Frijns, de tweede Nederlander in de Formule E, kwam niet verder dan de 17de plaats. De Limburger startte als 24ste en laatste omdat hij door een crash in de training geen tijd had kunnen noteren in de kwalificatie.