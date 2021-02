JA21, BIJ1 en Volt: 'Meer woningen voor starters, schrap verhuurderheffing'

Verhuurderheffing, klimaatverandering, vleesbelasting en de gevolgen van de coronacrisis: het is een greep uit de onderwerpen die ter sprake kwamen op de laatste avond van het NOS op 3 verkiezingsprogramma. De relatief politieke nieuwkomers Annabel Nanninga (JA21), Sylvana Simons (BIJ1) en Laurens Dassen (Volt) beantwoordden in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen vragen van jongeren.

De twee hoofdthema's van de avond waren wonen en klimaat. Een jongen uit het publiek vroeg zich af hoe de partijen ervoor gaan zorgen dat starters beter aan een woning kunnen komen. De drie politici waren het eens dat er meer woningen moeten komen voor starters. "De drie miljoen vierkante meter aan kantoorruimten en andere bestaande ruimtes moeten worden omgebouwd tot woningen." Nanninga en Simons sloten zich hierbij aan. Ook zeiden de politici eensgezind dat ze de verhuurderheffing willen afschaffen.

Nanninga haalde daarnaast de immigratie aan. "Er komen honderdduizenden mensen per jaar binnen en we hebben al te weinig woningen. Het is een heel eenvoudig sommetje: als je al teveel mensen hebt en te weinig huizen, dan moet je er geen mensen meer bij halen."

Simons reageerde fel: "Het scheelt wel als je sommetjes maakt dat je dan ook goed kunt rekenen, want we weten allemaal dat het woningtekort niet ligt aan immigranten." Volgens Simons is de oorzaak vooral slecht woonbeleid, zij vindt net als Dassen dat we daar meer in moeten investeren.

JA21 heeft het ambitieuze plan om een nieuwe stad te bouwen. Nanninga noemde het een 'droomproject' van de partij. Het levert volgens haar niet alleen veel nieuwe woningen op, maar heeft nog meer voordelen. "Je kunt er veel innovatie op los laten en het levert veel banen op, wat goed is voor de werkgelegenheid."

Bekijk hier hoe Simons en Dassen denken over het 'droomproject' van Nanninga: