Voetbalbond onderzoekt welke spelers omkwamen

"Nu zijn wij weer vrij", schrijft de nationale voetbalbond vandaag in het bevrijdingsnummer van de Sportkroniek. "Maar helaas is de toestand nog niet normaal". Onder de voetballers zijn tijdens de oorlog veel slachtoffers gevallen. Omdat de bond momenteel geen overzicht heeft over welke spelers omgekomen zijn, is vandaag een grootschalig onderzoek gestart naar omgekomen leden.

Om dit in kaart te brengen komt de NVB met speciale vragenlijsten. "Hebt u leden te betreuren die zijn gesneuveld in de meidagen van 1940?" en "Wie van uw leden zijn op andere wijze ten gevolge van den oorlog overleden?"

Waarschijnlijk heeft de bond duizenden mensen verloren. Door het hele land vinden al herdenkingen plaats bij verschillende clubs. Er wordt geschat dat in de provincie Limburg de meeste slachtoffers gevallen zijn, door bombardementen en landmijnen.

Ook zijn er in de grote steden Joodse voetballers met tientallen en soms honderden tegelijk opgepakt en afgevoerd. Zo verloor de Joodse club de Ooievaars uit Den Haag 117 leden, slechts vier clubgenoten ontsnapten aan de Duitse kampen.

Ongekende populariteit

Cijfers wijzen uit dat voetbal in Nederland tijdens de bezetting populairder werd dan voorheen. Hoewel verzetsbladen soms opriepen tot een boycot, verdubbelden de bezoekersaantallen van voetbalwedstrijden. Zo was er op Tweede Pinksterdag 1944 een stormloop op de kaartjes voor de wedstrijd om het Nederlands kampioenschap tussen De Volewijckers en Heerenveen.