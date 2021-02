Rutte en Hoekstra botsen over bezuinigen na corona

VVD-leider Rutte en CDA-leider Hoekstra hebben onenigheid gekregen over de rijkskas als corona voorbij is. Rutte vindt dat Hoekstra te veel dure verkiezingsbeloftes doet.

Hoekstra op zijn beurt vindt het verkeerd dat de VVD in zijn verkiezingspamflet zegt dat de partij in de komende jaren niet bezuinigt. "Iedereen die zegt dat er niet bezuinigd gaat worden, vertelt een fabeltje", zei de CDA-leider in het NOS-verkiezingsdebat op NPO Radio 1.

Over ruim twee weken zijn de Tweede Kamerverkiezingen en de partijen probeerden in het eerste grote campagnedebat hun verschillen te vergroten. Het huidige demissionaire kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geeft nu tientallen miljarden euro's uit om faillissementen te voorkomen en bedrijven te helpen. Deze financiële injectie hoeft niet te betekenen dat er vervolgens heel hard bezuinigd moet worden, zegt het kabinet.

Hoekstra benadrukt als CDA-leider dat wel het "eerlijke en realistische verhaal" verteld moet worden: