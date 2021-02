Apeldoornse Marita Kramer bezorgt Oostenrijkse ploeg goud bij WK skispringen

Bij de WK noordse nummers heeft de in Nederland geboren Marita Kramer met de Oostenrijkse ploeg goud veroverd in de teamwedstrijd op de normale schans.

Donderdag had Kramer in Oberstdorf haar eerste individuele titel bij de senioren op de kleine schans al voor het grijpen. Haar eerste sprong leverde een schansrecord op, waardoor ze fier aan de leiding ging. Maar nadat de jury vlak voor haar tweede sprong had besloten om de schans vanwege de slechte weersomstandigheden in te korten, greep ze nipt naast het brons.

Woensdag komt Kramer nog in actie op de grote schans, waarop ze ook kans maakt op de wereldtitel.

Ema Klinec won donderdag individueel goud op de kleine schans en was in de landenwedstrijd met Slovenië goed voor zilver. Maren Lundby, donderdag winnares van het zilver, veroverde met Noorwegen brons. De teamwedstrijd stond voor de tweede keer op het WK-programma. In 2019 won Oostenrijk zilver achter Duitsland (nu vijfde) en voor Noorwegen.