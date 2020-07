Dode en tientallen gewonden bij treinbotsing Tsjechië

Bij een treinongeluk in Tsjechië is een dode gevallen en zijn tientallen inzittenden gewond geraakt. Het gebeurde in Cesky Brod, een stad die zo'n 30 kilometer ten oosten van Praag ligt.

Bij het ongeluk botste een passagierstrein op een goederentrein. Er zijn 35 mensen naar het ziekenhuis gebracht, veelal met botbreuken en kneuzingen. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Het dodelijke slachtoffer is volgens lokale media een van de machinisten, die klem was komen te zitten in de locomotief.

In de trein zaten zo'n 200 mensen. Wat de oorzaak is van het ongeluk, is nog onduidelijk. Mogelijk miste de machinist een sein, aanwijzingen voor een technisch probleem zijn er vooralsnog niet, zeggen de autoriteiten.