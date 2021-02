Verdachte van dodelijke schietpartij in parkeergarage Amsterdam in Spanje opgepakt

In de Spaanse stad Valencia heeft de politie een 21-jarige verdachte aangehouden van een schietpartij in de Amsterdamse parkeergarage The Bank, meldt de Amsterdamse stadszender AT5. Bij de schietpartij in mei 2019 kwam de 24-jarige Orpheo Gefferie uit Almere om het leven.

Het is niet helemaal duidelijk wat er precies is gebeurd in de nacht van 18 mei 2019. Maar het lijkt erop dat de schietpartij volgde op een ruzie bij de betaalautomaat van de parkeergarage aan het Rembrandtplein. Er waren schermutselingen tussen verschillende kampen rappers. Gefferie leek de ruzie te willen sussen.

De nu aangehouden Erxinio L. zou tegen een vriend hebben geroepen: "Ga dat ding halen!" Op camerabeelden is te zien hoe de vriend naar een auto rent. Even later werd Gefferie doodgeschoten.

Lang spoorloos

De vriend van L. werd snel gearresteerd, maar de hoofdverdachte zelf bleef lang spoorloos, meldt NH Nieuws. En dat terwijl de politie al een paar dagen na de schietpartij een foto van hem verspreidde en zijn naam openbaar maakte. Het is nog onduidelijk wat tot zijn aanhouding in Valencia heeft geleid. L. zit nu daar vast, maar kan volgens de politie snel worden uitgeleverd aan Nederland.

Tegen de vriend die het wapen zou hebben gehaald, eiste Justitie onlangs twaalf jaar celstraf. Tegen de nu aangehouden hoofdverdachte werd bij verstek 15 jaar ceI geëist. De rechtbank doet op 5 maart uitspraak.