Trump: Hongkong krijgt vanaf nu zelfde behandeling als Chinese vasteland

De Verenigde Staten zullen Hongkong vanaf nu net zo behandelen als het Chinese vasteland, heeft president Trump gezegd. "Geen speciale privileges meer, geen economische voordelen en geen export van gevoelige technologieën", zei hij in een persconferentie naar aanleiding van het aannemen van de omstreden Chinese veiligheidswet voor Hongkong.

Trump heeft ook zijn handtekening gezet onder een wet die in het Congres is aangenomen die sancties mogelijk maakt tegen Chinese functionarissen die de veiligheidswet implementeren.

Ruim twee weken geleden werd de veiligheidswet doorgevoerd. Volgens China is die bedoeld om de orde te handhaven, maar de verwachting is dat Peking de wet zal misbruiken om te tornen aan democratische vrijheden die Hongkongers hebben sinds de Britten in 1997 de kolonie afstonden aan China.

De VS heeft een groot handelsoverschot met Hongkong, vorig jaar ging het om ruim 26 miljard dollar. Er zitten meer dan 1300 Amerikaanse bedrijven, vooral gericht op de financiële sector, meldt persbureau AP.

Trump haalde ook opnieuw uit naar China vanwege de manier waarop het land reageerde op de uitbraak van het coronavirus. "We houden China volledig verantwoordelijk voor het verhullen van het virus waardoor het de wereld over ging. Ze hadden het kunnen stoppen, ze hadden het moeten stoppen. Het was heel gemakkelijk geweest om dat bij de bron te doen."