Volg het NOS Radiodebat in tekst: eerst Rutte, Baudet en Marijnissen

De partijleiders doen op basis van het aantal zetels van hun partij en de score in de Peilingwijzer één, twee of drie keer mee met een debatronde. Zo is VVD-lijsttrekker Rutte drie keer aan de beurt: over de onderwerpen 'vertrouwen in de overheid', 'onderwijs' en 'Nederland na de crisis'. Ook PVV-lijsttrekker Wilders en CDA-lijsttrekker Hoekstra komen in drie rondes langs, de kleine partijen een keer.

De NOS-eindredactie heeft bepaald welke partijen over welke thema's debatteren. De acht thema's die kiezers op dit moment belangrijk vinden, zijn gekozen op basis van onderzoek van I&O Research en eigen publieksonderzoek van de NOS.