Teruglezen: het NOS Radiodebat met dertien lijsttrekkers

De drie partijen vinden allemaal dat er extra geld naar de zorg moet. De werkdruk is te hoog en het salaris is te laag. De SP wordt gevraagd of extra zorggeld een voorwaarde is om mee te regeren in een nieuw kabinet. Lijsttrekker Marijnissen van de SP laat merken dat het wel een voorwaarde is. "Het lijkt me niet eerlijk als er niets gaat gebeuren om de lonen te laten stijgen."

Klaver van GroenLinks wil op deze vraag nog geen antwoord geven. Hij vindt het een te politieke discussie. Hij benadrukt dat er een stelselwijziging moet komen in de zorg en dat er meer gedaan moet worden aan gezondheidspreventie.