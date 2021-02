Kandidaat-Kamerlid VVD helpt bij geboorte zoon langs de weg

Heinen twittert dat politieke campagnes vol verrassingen zitten. "Zoals plotseling zelf je zoon op de wereld zetten, midden in de nacht, in de auto langs de weg."

Heinen en zijn vrouw waren in de nacht van woensdag op donderdag op weg naar het ziekenhuis, toen de baby zich al aandiende. De VVD'er heeft zijn vrouw toen geholpen bij de bevalling. Hij heeft in de auto zelf de navelstreng doorgeknipt.

VVD-kandidaat-Kamerlid Eelco Heinen is voor de tweede keer vader geworden van een zoon. Dat zou waarschijnlijk normaal geen nieuwsbericht hebben opgeleverd, maar de bevalling gebeurde onder bijzondere omstandigheden: in de auto langs de kant van de weg.

Heinen is nu nog fractiemedewerker van de VVD. De kans dat hij in de Kamer komt is levensgroot. Hij staat op de twaalfde plaats op de kandidatenlijst en is daarmee de hoogste nieuwkomer bij de VVD.