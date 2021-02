Ouders (allebei 17) van in container gevonden baby aangehouden

De Amsterdamse politie heeft de ouders gevonden van de baby die zondag in een vuilcontainer werd gevonden. De ouders zijn allebei 17 jaar en werden woensdag opgepakt.

Gezien hun leeftijd zal het Openbaar Ministerie terughoudend zijn in het verstrekken van informatie over het onderzoek. De moeder van het meisje, de oma van de baby, werd ook aangehouden. Ze is gisteren vrijgelaten, haar rol wordt verder onderzocht.

Baby uit ziekenhuis

Vanmiddag zijn de twee minderjarige verdachten voorgeleid aan de kinderrechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank. Ze zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Beiden worden verdacht van poging tot kindermoord. Het pasgeboren meisje heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten en is elders ondergebracht.

Agenten kwamen op de container af na een melding van een buurtbewoonster die gehuil vanuit de vuilcontainer dacht te horen. "Ik ging vuil weggooien met mijn dochter. Ik gooide de zak weg en ik hoorde gehuil. Ik wist meteen dat het een baby was", vertelde zij tegen AT5. "Ik heb meteen de politie gebeld. Ze waren een beetje van 'die spoort niet' maar ze waren er wel heel snel."

Nadat er enkele vuilniszakken uit de vuilcontainer waren gehaald, werd de baby gevonden. Ze zat in een gele supermarkttas.