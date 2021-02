'DDR gebruikte amateursporters als proefkonijnen voor doping'

In het voormalige Oost-Duitsland werden amateursporters op grote schaal gebruikt als proefkonijnen om zware dopingmiddelen op te testen. Dat onthult de Duitse televisiezender ARD vrijdag in het televisieprogramma Sportschau tijdens een documentaire getiteld 'Proefpersonen - de geheime experimenten in de DDR-sport'.

De proeven begonnen in het begin van de jaren 70 en duurden tot vlak voor de val van de Berlijnse Muur, eind 1989. Dat bevestigt Hans-Albrecht Kühne, een voormalig recreatief hardloper die onder het DDR-regime onderdeel uitmaakte van het grootschalige dopingprogramma, dat later bekend werd onder de naam 'Staatsplanthema 14.25'.

Bij wijze van tegenprestatie kregen mensen als Kühne toegang tot betere medische voorzieningen. In de twee decennia dat de experimenten plaatsvonden, werden volgens hem op enkele honderden personen proeven uitgevoerd.

Anabole steroïde

De atleten van het tweede plan kregen bijvoorbeeld grote doses Depot-Turinabol geïnjecteerd. Dat is de effectievere en veel gevaarlijkere variant van Oral-Turinabol, de anabole steroïde die het meest werd gebruikt door topsporters in de voormalige DDR.

Kühne kreeg naar eigen zeggen ook middelen toegediend die nog niet op de farmaceutische markt beschikbaar waren. Ook kreeg hij Mestanolon voorgeschreven, een anabole steroïde dat grote schade kan aanrichten aan de lever.

De experimenten, die werden uitgevoerd in klinieken in Berlijn, Leipzig en Sachsen, beperkten zich niet tot het gebruik van dopinggeduide middelen. De proefpersonen ondergingen tevens spier- en leverbiopsies. Daarbij werd onder verdoving weefsel weggenomen voor nader onderzoek.