Onderzoek VU-studenten leidt tot nieuwe zoektocht naar Tanja Groen

De studenten hebben in hun onderzoek verband gelegd met andere zaken, zegt hun begeleider, emeritus hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen bij 1Limburg . Toen hij nog hoogleraar was, begon Van Koppen aan het project Gerede Twijfel. Op verzoek van de politie bogen de studenten zich in 2018 al over de vermissing van Tanja Groen.

De nieuwe zoektocht, dit keer in de buurt van Eindhoven, komt er na onderzoek van studenten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Voor de tweede keer in ruim een jaar tijd komt er een zoekactie naar Tanja Groen. Het 18-jarige meisje verdween spoorloos tijdens de ontgroeningsweek van de Universiteit Maastricht in augustus 1993.

"We hebben 2,5 jaar geleden een rapport ingediend bij het Openbaar Ministerie en de politie. Onze aanbeveling was: ga daar eens zoeken", zegt Van Koppen. Wat het verband is met andere zaken en waarom nu juist in Eindhoven gezocht gaat worden, wil of kan hij niet zeggen. "Ik ben vooral blij dat ze eindelijk gaan zoeken." Volgens De Limburger gaat de zoekactie van politie en het OM dit voorjaar van start.

Tanja Groen kwam in augustus 1993 uit Schagen en stond op het punt om te beginnen aan de studie gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Ze had net een kamer betrokken in het dorp Gronsveld, een half uur fietsen van het centrum van Maastricht. Ze is voor het laatst gezien toen ze vertrok van het slotfeest van de ontgroeningsweek.

Het is de tweede gerichte zoekactie naar het lichaam van de studente in ruim een jaar tijd. Vorig jaar januari werd een graf geopend op een begraafplaats in de Maastrichtse wijk Heugem. Het coldcaseteam van de politie, dat oude moord- en vermissingszaken onderzoekt, was getipt dat het lichaam van Groen daar begraven zou zijn. Er werd niets gevonden.