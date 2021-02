Rijneveld geeft vertaalopdracht voor gedicht Amanda Gorman terug

Dichter Marieke Lucas Rijneveld geeft de opdracht om een gedicht van de Amerikaanse Amanda Gorman te vertalen terug. Het gaat om het gedicht The Hill We Climb dat Gorman voordroeg tijdens de inauguratie van president Biden.

De jonge, zwarte Gorman maakte veel indruk met het gedicht. Vanuit de hele wereld was er belangstelling voor haar en haar werk. In Nederland verwierf uitgeverij Meulenhoff de rechten om het uit te geven en maandag werd bekend dat voor de vertaling de keuze was gevallen op Rijneveld.

Waarom geen zwarte vertaalster?

Volgens de uitgeverij was Rijneveld, winnaar van de Booker Prize en ook jong en met een eigen stijl en toon, de aangewezen persoon om dat te doen. Critici, vooral vanuit de zwarte gemeenschap, waren het daar niet mee eens. Die vroegen zich af waarom er geen goede tweetalige zwarte dichteres was gevonden om het werk te vertalen. Vooral op sociale media kregen zij veel bijval.

Marieke Lucas Rijneveld laat nu op Twitter weten dat ze zich "met liefde" op de "eervolle opdracht had gestort", maar dat ze begrip heeft voor de mensen die zich gekwetst voelen en dat ze de opdracht daarom teruggeeft.