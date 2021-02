Britse turnsters spannen rechtszaak aan om 'fysiek en psychologisch misbruik'

Jennifer Pinches - AFP

Een groep van zeventien oud-turnsters, onder wie drie olympiërs, spant een rechtszaak aan tegen British Gymnastics, de overkoepelende turnbond van Groot-Brittannië. Volgens Jennifer Pinches, die deelnam aan de Olympische Spelen van 2012 en initiatiefnemer is van de gang naar de rechter, werden talentvolle gymnasten in de leeftijd van 6 tot 23 jaar stelselmatig fysiek en mentaal misbruikt. "Het behalen van podiumplaatsen was vele malen belangrijker dan het persoonlijk welbevinden van atleten", aldus de voormalige meerkampster. Volgens de turnsters duurt het onderzoek dat door de Britse gymnastiekbond zelf wordt gedaan te lang. Ze eisen in een brief antwoorden, excuses, compensatie en verbeterde richtlijnen voor coaches. Nederlandse turnwereld Eerder werd ook de Nederlandse turnwereld opgeschrikt door de aanklacht van een groot aantal oud-turnsters. Die repten over een jarenlang systeem waarin slaan, schelden, intimideren en vernederen gemeengoed was. Vorig jaar volgde daarop een schuldbekentenis van voormalig bondscoach Gerrit Beltman. Sindsdien doet het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) onderzoek naar misdragingen van turntrainers in het verleden. De uitkomsten worden dit voorjaar verwacht.

De 26-jarige Pinches, die tijdens de Olympische Spelen van Londen 2012 deel uitmaakte van het team dat in de landenwedstrijd als zesde eindigde, verklaart dat ze samen met haar teamgenoten herhaaldelijk 'geslagen, geschopt en aan de oren getrokken' werd. Bij het niet correct uitvoeren van trainingsoefeningen werden de turnsters volgens haar 'publiekelijk vernederd'. Pinches' verklaringen worden bevestigd door Hannah Whelan. Zij kwam tijdens de Spelen van Londen eveneens uit in de landenwedstrijd.

Quote Wie te zwaar was, kreeg voor straf kleding aan die haar dikker deed lijken. Olympisch turnster Jennifer Pinches

"Er heerste een cultuur van bodyshaming", aldus Pinches. "We kregen tijdens trainingskampen onvoldoende te eten en werden zo uitgehongerd. Wie te zwaar was, kreeg voor straf kleding aan die haar dikker deed lijken..." De turnsters werden volgens Pinches op diëten gezet van 1.000 tot 1.200 calorieën per dag, ongeveer de helft van de aanbevolen hoeveelheid. Ook werden blessures stelselmatig genegeerd. Het ontbrak de betrokken turnsters aan de mogelijkheid om de gang van zaken aan te kaarten bij British Gymnastics. Pinches stelt dat de banden tussen de coaches die bij de federatie werkten te innig waren om bij een van hen aan de bel te trekken. Ook deden de trainers in dienst van British Gymnastics tijdens wedstrijden vaak dienst als jurylid. De angst voor repercussies zou daardoor te groot zijn geworden. 221 klachten De klachten tegen de gang van zaken bij British Gymnastics zijn breed gedragen. Sinds een speciale hulplijn in het leven werd geroepen, zijn 221 klachten ingediend. Jane Allen, de voorzitter van British Gymnastics, is inmiddels opgestapt. De succesvolle hoofdcoach Amanda Reddin, die de Britse ploeg in de olympische landenwedstrijd van Rio 2016 naar een historische vijfde plaats loodste, heeft hangende het onderzoek een stap opzij gedaan. Zelfmoord Amerikaanse ex-turncoach De aanklacht tegen British Gymnastics volgt daags op het nieuws over de zelfdoding van de Amerikaanse turncoach John Geddert. De ex-coach, die de Amerikaanse turnsters in 2012 naar de olympische titel leidde, beroofde zichzelf van het leven kort nadat hij door het Openbaar Ministerie in Michigan van mensenhandel en seksueel misbruik was beschuldigd. Tegen hem waren 24 aanklachten ingediend.

John Geddert (l) met de Amerikaanse olympische turnploeg in 2012 - AFP