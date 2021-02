Verdachte Posbankmoord krijgt in hoger beroep opnieuw achttien jaar cel

Het gerechtshof in Den Haag heeft Souris R. veroordeeld tot achttien jaar cel voor zijn aandeel in de Posbankmoord. R. is niet veroordeeld voor moord, maar wel voor doodslag en brandstichting, meldt Omroep Gelderland.

Het draait bij de Posbankmoord om Alex Wiegmink, een huisschilder die op 20 januari 2003 werd doodgeschoten toen hij een rondje hardliep in het natuurgebied bij Rheden. Zijn lichaam werd later teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse dorpje Erp.

Jaren later, in november 2016, kreeg drugscrimineel Frank S. uit Boekel na een uitzending van Opsporing Verzocht last van zijn geweten. Hij legde bij de politie een bekentenis af over de Posbankmoord. Na inzet van undercoveragenten werd ook Souris R. opgepakt.

Hof moest zaak opnieuw doen

R. werd aanvankelijk zowel door de rechtbank als door het gerechtshof veroordeeld tot achttien jaar cel, maar stapte naar de Hoge Raad. Zijn advocaat stelde dat R. had bekend onder grote psychische druk van de undercoveragenten, die zich voordeden als drugshandelaren. Ze beloofden hem een drugsdeal die alleen kon doorgaan als hij de moord bekende.

De Hoge Raad oordeelde dat er inderdaad opnieuw moest worden gekeken of de bekentenis kon worden gebruikt en verwees de zaak terug naar het gerechtshof. Dat neemt de omstreden bekentenis voor moord nu niet mee in zijn vonnis, maar veroordeelt R. toch tot achttien jaar cel. Er is voldoende ander bewijs, zoals dna-sporen, stelt het hof.