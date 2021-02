Advocaat overweegt spits Jørgensen plek op middenveld te geven

"Thuis speelden we veel te open. In die wedstrijd toonden ze meer kwaliteit dan wij, maar dat kwam ook door de tactiek. We gaan nu zeker wat geslotener spelen. Tegen dit soort ploegen moeten wij laten zien dat wij ook een goed elftal hebben."

Dat moet ook, want zondag (16.45 uur) wacht de uitwedstrijd tegen directe concurrent AZ. Een maand geleden wonnen de Alkmaarders in een aantrekkelijke wedstrijd in De Kuip met 3-2 en hielpen zo de meest verstokte gelovers in een landstitel uit de droom.

Trainer Dick Advocaat slaakt een diepe zucht. "Ik lees al die verhalen niet... Nou ja, niet zoveel. Dat loonoffer is een zaak tussen de spelersgroep en de directie. Ik zie niet dat het invloed heeft. Natuurlijk, als je niet wint krijg je altijd een bepaalde onrust. Maar deze groep is volledig gefocust op het voetbal."

Sportief hapert de machine ook al even: van de laatste zeven eredivisieduels werden er maar twee gewonnen en tussendoor werd Feyenoord ook nog uit het bekertoernooi gekieperd na een doldwaze slotfase in Heerenveen.

Het is onrustig in de kleedkamer van Feyenoord. Een conflict dreigt tussen spelersgroep en directie, nadat de clubleiding een verzoek om een tweede loonoffer heeft neergelegd bij de voetballers. Dat verzoek legt meteen de precaire financiële situatie van de Rotterdamse club, die al jaren geen grote klapper meer maakte op de transfermarkt, bloot.

De grote vraag is inderdaad welk Feyenoord we zondag te zien krijgen. "Afgelopen woensdag tegen FC Groningen droop het plezier ervan af, maar het werd wel 0-0. En we hebben natuurlijk een prachtige periode gekend, waarin we 30 wedstrijden niet verloren. Maar dat was ook niet altijd even goed. Als ik daar vat op had, dan zou het niet zo lang duren."

Als Feyenoord zich nog wil mengen in de strijd om plek twee, fel begeerd vanwege het ticket voor de voorronde van de Champions League, dan lijkt winst in Alkmaar noodzakelijk. "Ho ho", tempert Advocaat. "We hebben gezegd dat we Europees voetbal willen halen. Dat kan tweede, derde of vierde zijn. Het hoogst haalbare, uiteraard."