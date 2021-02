Schmidt en PSV voor sleutelduel met Ajax: 'Tweede plaats niet hoogst haalbare'

Roger Schmidt zegt dat PSV in aanloop naar de kraker tegen Ajax veel zelfvertrouwen heeft opgedaan in het Europese duel met OIympiakos, ook al kregen de Eindhovenaren door een late tegentreffer een grote teleurstelling te verwerken.

"Het gaat er niet om dat je bent uitgeschakeld, het gaat erom hoe", sprak de Duitse trainer vrijdagmiddag strijdbaar.

De PSV-coach kreeg opnieuw de vraag waarom hij tegen Olympiakos in de slotfase niet eerder wisselde omdat enkele spelers er doorheen zaten en het niet meer konden belopen. "Ik begrijp de discussie. Maar ik zou het nu op dezelfde manier doen. Er zijn verschillende manieren hoe je het aan kunt pakken in een wedstrijd. Ik houd er niet van om achteraf terug te kijken en dan te zeggen: ik had het zo en zo moeten doen", aldus Schmidt.

Zes punten én duel meer

Met zes punten achterstand en ook nog een wedstrijd meer gespeeld dan de Amsterdammers vecht PSV zondag (14.30 uur) voor zijn laatste kans om nog mee te doen om een prijs. De Eindhovense ploeg is inmiddels uitgeschakeld in de Europa League en door toedoen van Ajax in de KNVB-beker.

Schmidt omschrijft Ajax als een zeer gestructureerde ploeg en haalt bovendien nog maar eens aan dat er in Amsterdam met veel hogere budgetten wordt gewerkt dan in Eindhoven. Onlogisch is de huidige tweede plek daarom volgens Schmidt niet.

"Ajax heeft een vele groter budget dan wij. Als ze dan geen beter team zouden hebben, zou er iets niet kloppen. Dat betekent niet dat je niet van ze kunt winnen. Of dit opnieuw een finale is? Dat vind ik te vroeg voor de 24e speelronde."

"Nee, de tweede plaats is niet het hoogst haalbare", verandert Schmidt van toon als hem gevraagd wordt of hij dan berust in de huidige situatie. "Natuurlijk wordt het dit seizoen moeilijk."

