TU Delft gaat vermeende meewind in schaatstempel Thialf onderzoeken

Er komt een uitgebreid onderzoek naar de vermeende meewind in ijstempel Thialf. Nadat er tijdens de laatste schaatstoernooien een flink aantal razendsnelle tijden werd genoteerd, lieten diverse schaatsers hun twijfels blijken over de luchtstromen in het stadion in Heerenveen.

"Thialf heeft eerlijke competitie hoog in het vaandel staan en betreurt het dan ook dat sommigen vraagtekens bij dit onderwerp blijven zetten", valt te lezen in een verklaring.

De directie van Thialf heeft de TU Delft nu gevraagd om de situatie te onderzoeken. "Het doel van de opdracht is om onderzoekers aan de hand van onafhankelijke en nauwkeurige metingen antwoord te laten geven op vragen die spelen rondom de vermeende meewind."

Wereldrecord

De hele winter waren de omstandigheden in Thialf onderwerp van gesprek. Naast een andere samenstelling van de ijsvloer zou volgens sommigen ook een verandering in het luchtcirculatiesysteem tot snellere tijden leiden.

Het meest in het oog sprong de prestatie van Nils van der Poel op de tien kilometer tijdens de WK afstanden. De Zweed reed in februari in Heerenveen naar een sensationeel wereldrecord.

Naar verwachting kunnen de onderzoekers in de loop van maart hun eerste conclusies presenteren.

De Russische schaatsers Pavel Koelizjnikov en Natalja Voronina spraken voorafgaand aan de WK afstanden in februari al over de luchtstromen in Thialf.