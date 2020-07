Ziyech ziet Chelsea plichtmatig winnen van Norwich City

De eerste twee plaatsen in Engeland zijn vergeven aan kampioen Liverpool en Manchester City. Daarachter is het spannend. Drie clubs vechten om twee CL-tickets en de daarbij behorende miljoenen: Chelsea, Manchester United en Leicester City.

Chelsea heeft in de strijd om een Champions League-ticket goede zaken gedaan. In eigen huis werd met 1-0 gewonnen van het al gedegradeerde Norwich City. De Londenaren profiteren zo van het puntenverlies van concurrent Manchester United een dag eerder.

Chelsea werd gesteund door Hakim Ziyech, die aandachtig toeschouwer was op Stamford Bridge, de thuishaven van Chelsea.

Ziyech, die sinds 1 juli officieel in dienst is van de Londense club, stond zaterdag voor het eerst op het trainingsveld. De oud-Ajacied mag pas volgend seizoen wedstrijden gaan spelen in het blauwe shirt.