Sam Bennett weer de beste sprinter in UAE Tour, Dekker dit keer vierde

Sam Bennett (links) sprint in Dubai naar zijn tweede ritzege in de UAE Tour van 2021. - ANP

Sam Bennett heeft de voorlaatste etappe in de UAE Tour gewonnen. De Ier, die eerder deze week ook al de massasprint won, versloeg Elia Viviani en Pascal Ackermann in de sprint. David Dekker eindigde dit keer als vierde, maar is wel de nieuwe leider in het puntenklassement.

Kopgroep van naam en faam De zesde etappe van 165 kilometer van de kunstmatige eilanden Deira Island naar het palmvormige Palm Jumeirah speelde zich af in en rond Dubai, maar het spektakel viel te verwachten in de lus die de renners moesten maken in de woestijn. Zes renners van behoorlijke naam en faam probeerden vrijwel vanuit de start te anticiperen op het waaiergeweld. Tony Gallopin (AG2R-Citroën), Mathieu Ladagnous, Attila Valter (beiden Groupama-FDJ), Inigo Elosegui (Movistar) en Astana-renners Luis Léon Sanchez en Aleksej Loetsenko.

De zes koplopers in de straten van Dubai tijdens de zesde etappe van de UAE Tour. - AFP

Dat Loetsenko opnieuw in de aanval ging was opvallend. Donderdag zat de Kazach, in de afgebroken editie van vorig jaar nog derde in het klassement, ook al de hele dag in de kopgroep en zag zijn kansen op een ritzege na een fameuze solo op de Jebel Jais vlak voor de finish in rook opgaan. De pas 24-jarige Jonas Vingegaard achterhaalde de Kazach in de laatste meters en bezorgde Jumbo-Visma zo de eerste WorldTour-zege van het seizoen.

Op de kant, maar geen waaiers In de woestijn probeerden Deceuninck-Quickstep, EF Pro Cycling, Ineos en Israel Start-Up Nation het peloton inderdaad in waaiers te trekken, maar de wind stond niet gunstig genoeg om echt brokken te maken.

Op 25 kilometer van de finish werden de zes vluchters ingerekend en werd een massasprint onvermijdelijk, al probeerde Dmitri Groezdev het nog even solo. Voordat de finale echt begon doken de renners nog even een donkere tunnel. Filippo Ganna, winnaar van de tijdrit deze week, dook als eerste op uit het duister en trok het peloton meteen op een lint. De sprintersploegen konden zo tot de laatste drie kilometer schuilen voor de stevige zijwind. In de laatste kilometer werd Bennett perfect gelanceerd door zijn ploeg, waar David Dekker met Caleb Ewan moest knokken om de beste posities. Dekker won die strijd knap en begon in het wiel van Bennett, maar had niet de macht om de Ier nog te passeren.