Ajax treft Young Boys in achtste finales van de Europa League

In het seizoen 1987-1988 speelde Ajax al eens tegen Young Boys, in de toenmalige Europa Cup II. De Amsterdammers wonnen twee keer met 1-0.

Jean-Pierre Nsame uit Kameroen is topscorer van de ploeg in de Zwitserse competitie met twaalf goals.

Young Boys, met oud-Ajacied Miralem Sulejmani op de loonlijst, schakelde in de vorige ronde het Bayer Leverkusen van Peter Bosz uit door allebei de wedstrijden te winnen. In de Zwitserse competitie staat Young Boys met een voorsprong van liefst achttien punten op FC Basel bovenaan.

De Amsterdammers plaatsten zich donderdagavond voor de achtste finales door in de Johan Cruijff Arena Lille te verslaan (2-1), na eerder met dezelfde cijfers gewonnen te hebben in Frankrijk.

Ajax speelt de achtste finales van de Europa League tegen Young Boys. Dat heeft de loting in Nyon zojuist bepaald. Ajax speelt eerst thuis.

De meest in het oog springende ontmoeting in deze ronde van de Europa League is die tussen Manchester United en AC Milan.

De achtste finales worden op donderdag 11 en 18 maart gespeeld.