Politie pakt meer dan honderd mensen bij blokkades Extinction Rebellion

De politie heeft vanochtend op verschillende plekken ingegrepen bij blokkadeacties van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion. In Amsterdam en Utrecht zijn tientallen actievoerders in bussen weggevoerd.

Alleen al in Utrecht zijn honderd demonstranten opgepakt, meldt RTV Utrecht. Ze zitten allemaal in een arrestantencomplex in Houten. In Rotterdam is één persoon opgepakt.

Enkele tientallen actievoerders blokkeerden in Rotterdam vanaf 10.00 uur de Erasmusbrug, meldt de regionale omroep Rijnmond. Toen de politie ze een half uur later dwong de brug te verlaten, verspreidden ze zich over de binnenstad. Een demonstrant werd volgens de politie opgepakt omdat zij of hij geen identiteitsbewijs bij zich had.

Overtoom en Jaarbeursplein

In Amsterdam en Utrecht begonnen omstreeks dezelfde tijd ook acties van Extinction Rebellion. In Amsterdam blokkeerden ongeveer tachtig actievoerders de Overtoom, een belangrijke verkeersader van en naar het centrum van de hoofdstad, meldt stadszender AT5. Toen zij ook na een uur weigerden weg te gaan, greep de politie in en dwong hen plaats te nemen in bussen. Het is onduidelijk of de actievoerders ook gearresteerd zijn.

In Utrecht demonstreerde de klimaatactiegroep aanvankelijk op het Jaarbeursplein. De gemeente had daar toestemming voor verleend, aldus RTV Utrecht. Maar toen tientallen activisten daarna 'zwermende blokkades' vormden op andere locaties greep de politie in. Dat gebeurde onder meer op de Maliesingel en op de hoek van de Kaatstraat en de Zeedijk. De demonstranten werden opgepakt en in gereedstaande bussen gezet.

In Tilburg heeft Extincton Rebellion vanochtend ook actiegevoerd. Voor komende weekeinde staan nieuwe acties gepland onder het motto 'Lenterebellie'.