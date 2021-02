Eerste 70+'ers kunnen stemmen per post, maar het is wel even opletten

Briefstemmen per post - NOS

De eerste stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen kunnen worden uitgebracht. Vanwege corona mogen 70+'ers dit keer namelijk ook per post stemmen en vandaag krijgen de eerste 240.000 senioren hun stembiljet thuisbezorgd. Het is wel zaak om goed te lezen hoe dat briefstemmen moet, anders loop je de kans dat de stem ongeldig wordt verklaard.

Het gaat om 2,4 miljoen 70+'ers. Uit een peiling van ouderenbond ANBO blijkt dat 30 procent van plan is per post hun stem uit te brengen. De stembiljetten voor dat briefstemmen moeten uiterlijk 10 maart bij alle senioren zijn bezorgd. Ongeldige stem Uit een test van het ministerie bleek dat mensen geneigd zijn om de meegestuurde uitleg niet goed te bekijken, terwijl stemmen per post toch anders is dan ze gewend zijn. Het goed lezen van de uitleg is dus belangrijk om geen fouten te maken. Dat bleek ook bij een proef in Den Haag. Daar ging het bij 6 van de 12 senioren mis. Zo tekenden ze niet de voorkant van de stempluspas maar de machtiging aan de achterkant, vergaten ze de stempluspas te tekenen of deden ze het stembiljet direct samen met de stempas in de retourenveloppe. Na de proef in Den Haag heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken laten weten dat dit geen redenen zijn om de stem ongeldig te verklaren. De stem is wel ongeldig als de stempluspas niet is meegestuurd of bij het stembiljet in de speciale stembiljetenvelop is gedaan. De medewerker van de gemeente mag die enveloppe namelijk niet openen voor 17 maart en kan daardoor voor die tijd niet controleren of de stem geldig is.

Hoe werkt het? Eerst krijgen de 70+'ers hun stempluspas thuisgestuurd. Daarmee mogen ze naar het stemlokaal, maar kunnen ze dus ook stemmen per post. Daarna krijgen ze een tweede envelop thuisgestuurd met daarin een stembiljet, een speciale envelop voor dat stembiljet, een retourenvelop en een uitleg over het briefstemmen. En die uitleg is nodig want het is anders dan je gewend bent in het stemhokje. Na het aankruisen van het stembiljet - dat hoeft niet per se met rood potlood maar mag ook met een gewone pen - moet dat grote biljet weer worden opgevouwen en in de speciale stembiljetenvelop worden gedaan. Die envelop moet worden dichtgemaakt. Vervolgens moet de stempluspas worden getekend en samen met die dichte envelop in de retourenvelop worden gedaan. De retourenvelop moet uiterlijk 12 maart om 17.00 uur zijn gepost om op tijd voor de verkiezingen aan te komen bij de gemeenten.