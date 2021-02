Hoe Azarkan niet in Nieuwsuur verscheen

Deze week startten we in Nieuwsuur met onze serie gesprekken met lijsttrekkers van de 13 partijen die nu in de Tweede Kamer zitten.

De eerste partij die we onder de loep wilden nemen, was Denk, met als gast lijsttrekker Farid Azarkan. Op de dag van uitzending, afgelopen woensdag, bleek hij niet te kunnen komen: hij was oververmoeid en kon de Nieuwsuur-studio niet bezoeken.

Die dag hadden we veel contact met Denk. We stelden alles in het werk om toch een uitzending te kunnen maken. Het is voor Nieuwsuur cruciaal dat alle geluiden te horen zijn. Vandaar dat we alternatieven aandroegen: het gesprek dan maar op afstand voeren, via een verbinding of desnoods via Skype of Facetime. Zodat de belasting voor Azarkan zo licht mogelijk was. We boden zelfs aan om nummer twee, Tunahan Kuzu, te ontvangen.

Toen dat allemaal geen optie bleek, zijn we nóg een stap verdergegaan en keken we naar een alternatieve uitzenddatum. En dus boden we aan om zondag Azarkan alsnog te ontvangen.

We hadden goede hoop dat dat zou lukken. Immers: ook Denk zei het belangrijk te vinden in Nieuwsuur te verschijnen en donderdagochtend twitterde de kennelijk herstelde Azarkan dat hij ervan "baalde" dat hij niet naar Nieuwsuur kon komen: